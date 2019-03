Juventus, Allegri: "Usciti dalla gara dopo il gol. Contento per Sturaro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato nel dopo partita di Sky, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato la gara appena disputata dai bianconeri in casa del Genoa. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com.

Le scorie mentali e la fatica di martedì ha pesato. Ti aspettavi questo?

"No, mi aspettavo una Juve diversa. Sapevamo che oggi sarebbe stata una prova brutta, bisogna portar a casa il risultato, specie nel primo tempo. Siamo migliorati, quel gol di Sturaro ha cambiato la gara, siamo usciti dalla gara. Diciamo che è la gara giusta da perdere, dopo la qualificazione e avremo la sosta per ricaricarci".

Come mai il cambio da 3-5-2 a 4-3-3? Sosta al momento giusto?

"Cancelo ha giocato alla grande martedì, ho tenuto dietro in tre potevamo aver vantaggio. Sono contento per Sturaro, se dovevamo perdere va bene così. Stefano ha sofferto tanto".

Ti sei pentito di aver lasciato a casa Ronaldo?

"Ma no, se dovevamo perdere meglio oggi, come a Bergamo. Ora c'è la sosta e ricaricheremo".

Oggi c'erano gli osservatori dell'Ajax, l'avete fatto apposta...

"No, oggi era dura. Il Genoa ci ha battuto tre volte in cinque anni, subiscono poco in casa e costruiscono in casa il loro torneo".

Chi deve ricaricarsi?

"Tutti, me compreso".