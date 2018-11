Juventus, Allegri: "Vediamo come sta la caviglia di Mandzukic"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match vinto per 3-1 contro il Cagliari, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JTV: "Oggi è stata una vittoria sofferta, difficile, come è stata quella di Empoli. Vincere non è mai semplice, bisogna andare in campo, correre, giocare bene, fare bene e soprattutto difendere. In questo momento quello che manca a noi è difendere meglio, perchè non possiamo in undici partite prendere 8 gol, bisogna lavorare di più nella fase difensiva, perchè questo ci permetterebbe di vincere anche qualche partita 1-0, che finora a parte Manchester non c'è mai stato - evidenzia Tuttojuve.com -. Mandzukic? La situazione la vediamo...intanto Chiellini rientra, Bernardeschi dovrebbe rientrare, vediamo Douglas Costa, mancano quattro giorni, vediamo Matuidi, che ha solo un colpo. Alex Sandro e Chiellini hanno riposato, Khedira sta rientrando e magari uno spezzone mercoledì lo potrà giocare dall'inizio o a partita in corso; Mandzukic vediamo la caviglia come sta".