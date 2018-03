Juventus, Allegri: "Vedo una squadra che cresce, continuiamo così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo sull'Atalanta, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato così, su Twitter, la prova dei suoi. Ora il Napoli dista quattro punti in classifica: "Fare un metro in più per aiutare i compagni, rinunciare al tocco bello per fare la cosa utile, e divertirsi insieme: vedo una squadra che cresce. Dobbiamo continuare a farlo per raggiungere i nostri obiettivi!"