© foto di Imago/Image Sport

L'addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus è praticamente scontato al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato dal sito di Sport Mediaset, il favorito per sostituire l'allenatore toscano resta Zinedine Zidane, disoccupato di lusso, storico juventino e tecnico dall'ingaggio umano (7,5 milioni all'anno). La suggestione Pep Guardiola però è presente in casa bianconera, con Agnelli che sogna di replicare il colpo Ronaldo segnato la scorsa estate. Un sondaggio conoscitivo col fratello/agente Pere c'è già stato, però è giusto riportare anche come le cifre e i limiti di questo potenziale affare non siano da sottovalutare. Innanzitutto i 23,5 milioni di euro all'anno che il catalano percepisce in Premier, una cifra monstre per un allenatore. Poi c'è anche il contratto fino al 2021 rinnovato lo scorso maggio. Il tecnico potrebbe anche decidere di lasciare i Citizens ma solo dopo aver vinto sia la Premier che la Champions, accoppiata possibile ma tutt'altro che semplice da realizzare.