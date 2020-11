Juventus, allenamento pomeridiano al JTC: Chiesa e Dybala hanno lavorato in gruppo

Archiviati gli impegni delle Nazionali, la Juventus è tornata in campo per preparare la sfida contro il Cagliari in programma all'Allianz Stadium sabato, gara che inaugurerà un ciclo di dieci partite in un mese.

Nella seduta pomeridiana di oggi al JTC il gruppo, agli ordini di Mister Andrea Pirlo, ha lavorato sulla tecnica e sulle combinazioni. Gruppo con cui hanno lavorato, per l’intera seduta, Paulo Dybala e Federico Chiesa.