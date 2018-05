Juventus, altra vittoria: 3-1 al Bologna e Scudetto vicinissimo

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus porta a casa una vittoria fondamentale, che molto probabilmente vuol dire Scudetto. La formazione bianconera supera in rimonta, per 3-1, il Bologna che era passato i vantaggio su calcio di rigore trasformato da Verdi alla mezz’ora del primo tempo. In avvio di ripresa un autogol di De Maio ha siglato il pareggio, poi sono arrivati i gol di Khedira e Dybala a sigillare il risultato. Da rivedere alcuni episodi, in primis la mancata espulsione di Rugani in occasione del penalty assegnato ai felsinei.