Juventus, altre foto della maglia 19-20: no strisce, linea rosa verticale

Ancora una volta il sito Footyheadlines anticipa tutti sulla divisa della Juventus per la stagione 2018-19. Il portale ha pubblicato oggi, dopo l'anticipazione di un mese fa, ulteriori foto e dettagli della maglia che i bianconeri utilizzeranno l'anno prossimo per andare a caccia del nono scudetto di fila in Serie A e dell'agognato successo europeo. Ovviamente bianco e nero sono i colori dominanti ma spariscono le strisce, in favore di una nettissima divisione, sempre verticale, tra i due colori. Una divisione accentuata da una riga rosa destinata a far discutere: naturalmente confermati i due sponsor, il main sarà ancora Jeep e quello tecnico è Adidas.