Juventus, altri guai per Arthur Melo: il brasiliano è risultato positivo all'alcol test

vedi letture

Momento davvero negativo per Arthur Melo, centrocampista brasiliano promesso sposo della Juventus. Il giocatore sudamericano - si legge sul Diari di Girona - è risultato positivo all'alcol test dopo aver avuto un piccolo incidente a bordo della sua Ferrari. La polizia locale di Palafrugell, piccolo comune della Catalogna, ha confermato che il giocatore guidava al di sopra del limite consentito. Nessuna conseguenza per il centrocampista verdeoro, ma la sua avventura in bianconero non sta iniziando nel migliore dei modi.