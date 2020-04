Juventus, altro che addio: De Ligt e Demiral saranno gli eredi della BBC

Altro che addio. Matthis de Ligt prepara un futuro da bandiera della Juventus. Il punto lo fa Il Corriere dello Sport che spiega come l'olandese, preso per una cifra record in estate dall'Ajax, non lascerà ma raddoppierà. Lui e Merih Demiral sono intenzionati a raccogliere l'eredità di Leonardo Bonucci e di Giorgio Chiellini. Nelle idee della società, infatti, c'è quella che entrambi rappresentino il futuro della difesa del club con buona pace di Real Madrid e di Manchester United che stanno cercando di portarli a casa.