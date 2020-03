Juventus, altro gira di giostra per Buffon: il rinnovo è dietro l'angolo

Un altro giro di giostra. E' quello che prevede il futuro di Gigi Buffon in vista della prossima stagione. Come giocatore si è dimostrato perfettamente all'altezza della situazione sia fisicamente che tecnicamente e dunque, in buona sostanza, sarà lui a decidere se proseguire o meno e tutto fa pensare che il prolungamento per un altro anno, sia questione di giorni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.