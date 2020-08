Juventus, altro tonfo in Borsa: ieri il titolo bianconero è sceso del 7,1%

Seconda giornata nera per il titolo della Juventus in Borsa: l'azione è arrivato a perdere fino all’11,5%, poi ha chiuso in calo del 7,1%, a 0,85 euro ad azione. Pesa l’eliminazione in Champions League contro il Lione di venerdì sera, specie in tema di mancato incasso dei premi UEFA: il fallito accesso ai quarti costa 10,5 milioni di euro, ma hanno pesato anche l’esonero di Maurizio Sarri e nel giro di poche ore la scelta di affidare la guida tecnica a un esordiente come Andrea Pirlo.