Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juventus, sarebbe tra i papabili per la panchina del Chelsea in vista della prossima stagione: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i londinesi potrebbero licenziare Maurizio Sarri già in questi giorni, per puntare su Steve Holland come traghettatore fino a fine stagione. A giugno, invece, cambio in panchina, con Allegri che sarebbe in corsa con Nuno Espirito Santo, Laurent Blanc e John Terry.