Juventus, anche Caceres tra le idee per la sostituzione di Benatia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Ezequiel Garay nella lista dei difensori che Paratici sta valutando in ottica di una sempre più probabile sostituzione di Benatia, che ha chiesto di partire. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky, in questo momento la prima opzione sarebbe Martin Caceres, in uscita dalla Lazio e finito fuori squadra ma non ancora ceduto a dispetto di tante trattative messe in piedi. Volendo un giocatore esperto, i bianconeri hanno sondato anche l'ex Chelsea Branislav Ivanovic dello Zenit San Pietroburgo, Martin Skrtel del Fenerbahçe e anche Bruno Alves del Parma, che i ducali però non sembrano intenzionati a cedere a cuore leggero.