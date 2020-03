Juventus, anche Danilo e Alex Sandro hanno lasciato Torino per tornare in Brasile

Dopo Douglas Costa, aereo diretto dall'Italia al Brasile anche per Alex Sandro e Danilo. Come avvenuto precedentemente anche per Higuain, Pjanic e Khedira, la Juventus è stata messa al corrente dai propri giocatori della volontà di trascorrere con le famiglie questo periodo di fermo per l'emergenza sanitaria, dopo aver concluso totalmente il periodo di isolamento volontario ed essere risultati negativi al test del tampone per il COVID-19. I due esterni, come gli altri che si trovano adesso all'estero - Cristiano Ronaldo compreso - resteranno in attesa di comprendere l'evolversi della situazione per decidere la data di rientro a Torino.