Juventus, anche De Sciglio può finire al Barça: Paratici accelera per Emerson

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nell'affare tra Barcellona e Juventus che potrebbe portare Pjanic in blaugrana e Arthur in bianconero, potrebbe rientrarci anche Mattia De Sciglio, pallino dei catalani che hanno tutta l'intenzione di rivoluzionare le fasce. Nel caso in cui l'affare dovesse andare in porto, Paratici tornerebbe subito a bussare alla porta del Chelsea per accelerare su Emerson Palmieri, obiettivo di lunga data che i Blues sono pronti a sacrificare.