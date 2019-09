La Juventus avrebbe messo nel mirino Nemanja Matic, centrocampista classe 1988 della nazionale serba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Non sarà facile arrivare per primi sul giocatore a parametro zero, ma, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Sun, il club bianconero sarebbe tra quelli interessati al gigante serbo, che, difficilmente, rinnoverà con lo United.