Juventus, anche il Liverpool interessato a Dybala

Come riporta il Sun, il Liverpool potrebbe investire 90 milioni di sterline, parte del denaro ricavato dalla cessione di Coutinho al Barcellona a gennaio, per l'acquisto di Paulo Dybala. Un affare molto complicato: la Juve non ha intenzione di cedere l'argentino e la concorrenza è agguerrita.