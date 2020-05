Juventus, anche il Manchester United su Rabiot: primi contatti con l'entourage del francese

Non solo l'Arsenal, anche il Manchester United ha messo nel mirino il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato dal Sunday Mirror infatti, i Red Devils avrebbero già contattato l'entourage del francese per parlare di un possibile trasferimento in Premier League in estate.