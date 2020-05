Juventus, anche il Newcastle su Rabiot: il club inglese mette sul piatto un ingaggio stellare

vedi letture

Sirene inglesi per Adrien Rabiot. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la mamma-agente Veronique continua a lavorare per portare il figlio lontano dalla Juventus, possibilmente in Inghilterra. Dopo Manchester United ed Everton, una terza squadra di Premier si è aggiunta alla corsa per l'ex PSG: si tratta del Newcastle, che avrebbe messo sul piatto un ingaggio stellare per il centrocampista, superiore a quello che percepisce alla Juventus.