© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci sono solo Manchester United e Tottenham sulle tracce di Paulo Dybala. Come si legge su Tuttosport infatti, il PSG si è mosso sotto traccia per l'argentino. Leonardo è da sempre un grande estimato di Dybala e nelle ultime ore ha riallacciato i contatti con l’entourage del fantasista e con la Juventus. I francesi, a differenza delle due big inglesi, hanno più tempo per imbastire l’affare e una loro discesa in campo finirebbe per scatenare un’asta. Scenario che, ovviamente, non dispiacerebbe al club di Andrea Agnelli.