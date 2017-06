Juventus, anche l'Everton pensa a Lemina: possibile contatto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche l'Everton sulle tracce di Mario Lemina. Secondo quanto riferito da sportmediaset.it, infatti, il club di Liverpool starebbe pensando al centrocampista gabonese della Juventus. La stessa fonte parla di un possibile incontro verificatosi in giornata fra i due club; verosimilmente telefonico, perché a TMW non risultano contatti effettivi in quel di Milano. I Toffees, poi, sarebbero interessati anche a Neto, su cui c'è però il Valencia in netta pole position.