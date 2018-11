Juventus, anche l'Olympique Marsiglia su Kean: lo ha chiesto Garcia

Secondo quanto riportato da Le10Sport, Moise Kean sarebbe uno dei sogni nel cassetto di Rudi Garcia, tecnico dell'Olympique Marsiglia, pronto a chiedere uno sforzo alla società per arrivare all'attaccante italiano, recentemente incluso da Mancini nelle convocazioni per la sfida agli Stati Uniti. In Italia il giocatore piace a diverse società, ma per convincere la Juventus a privarsene definitivamente, servirà un grande sforzo dal punto di vista economico.