Juventus, anche Mandragora nella trattativa con la Samp per Praet

La Juventus torna in pista per Dennis Praet, centrocampista belga autore di una grande stagione con la maglia della Sampdoria: stando a quanto riferisce PrimoCanale, l'obiettivo di Marotta sarebbe però abbassare la cifra dovuta ai blucerchiati per la clausola rescissoria del belga inserendo il giovane Rolando Mandragora nell'affare.