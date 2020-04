Juventus, anche Szczesny ha lasciato l'Italia: è rientrato in Polonia martedì

Martedì sera il portiere della Juventus Szczesny è tornato in Polonia dopo aver terminato il periodo di isolamento in seguito alla positività di Rugani. Ovviamente il giocatore è risultato negativo al test e ha deciso di lasciare l'Italia per stare vicino alla famiglia. Salgono dunque a otto i calciatori juventini in questo momento lontani dal nostro paese. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.