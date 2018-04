Juventus, ancora Buffon: "Real numero uno, nessuno può discuterlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della prossima sfida contro il Real Madrid, il capitano e portiere della Juve Gigi Buffon parla così della sfida alle merengues. I riferimenti alla finale di Cardiff sono ancora tanti: "Ha vinto la squadra migliore, ma non siamo andati così male per subire una sconfitta del genere. Ci sono delle volte nelle partite in cui la fortuna sorride e altre no, quel giorno non ci ha aiutato. Il Real Madrid è una squadra migliore della Juve. Non lo dico io, la storia lo dice, i record, i numeri e penso che vincere la Champions sia ancora un sogno che è molto complicato da realizzare. Possiamo competere con il Real Madrid, ma hanno dimostrato nel corso della loro storia e negli ultimi anni che hanno qualcosa di speciale, diverso. Qualcuno ne dubita? Vincere tre Champions negli ultimi quattro anni dice tutto. È la numero uno e nessuno può discuterlo. Ma nessuna squadra è invincibile. È una squadra molto complicata da battere. Il Real Madrid può essere favorito, ma il passaggio è ora al cinquanta per cento. Dobbiamo essere ambiziosi. C'è storia e presente, ma la Juve è anche una grande squadra che sa come vincere titoli", le sue parole ai colleghi di AS.