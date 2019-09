© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aumentano le possibilità di rivedere in panchina Maurizio Sarri nella sfida di sabato tra Fiorentina e Juventus. Il tecnico anche ieri ha guidato l'allenamento in campo, sintomo che la polmonite sembra essere superata, ma permangono ancora alcuni dubbi visto che nessuno vuole correre rischi inutili. Solo nel caso in cui i medici daranno l'ultimo via libera, l'allenatore juventino sarà in campo, altrimenti verrà semplicemente rinviata di pochi giorni con vista sulla prima gara di Champions contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.