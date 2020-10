Juventus, ancora niente rinnovo per Dybala: l'agente è tornato in Argentina

L'appuntamento per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus è rimandato nel 2021. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, Jorge Antun, agente della Joya, ha lasciato Torino per fare ritorno in Argentina senza aver incontrato la Juventus, nonostante la permanenza di oltre un mese e mezzo in Italia per cercare di portare avanti la trattativa. Tutto rimandato quindi al 2021, con ovviamente tutti i limiti imposti dalla pandemia: appare impensabile che la Juve possa affacciarsi alla stagione 2021-22 con il contratto di Paulo in scadenza, rischiando poi di perdere un peso massimo come lui addirittura a zero. Serve blindarlo prima.