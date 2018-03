Juventus, ancora una tegola: si ferma anche Chiellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tegola in casa Juventus in questo momento chiave della stagione. A dieci minuti dalla fine del match contro la Spal, infatti, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno dovuto registrare l’infortunio di Giorgio Chiellini, costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare il posto a Barzagli. Problema muscolare per il centrale, da valutare anche in vista della sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid.