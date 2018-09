Juventus, ansia per Pjanic: infortunio in nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus in ansia per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, in campo nella gara vinta dalla sua Bosnia 2-1 contro l'Irlanda del Nord, ha dovuto abbandonare il campo all'83' per un problema fisico non ancora specificato. Infortunio confermato dal CT Prosinecki che però non ha fornito ulteriori dettagli. Resta in forte dubbio quindi la presenza del giocatore per la sfida di martedì contro l'Austria.

Ma è allarme anche in casa Juventus dove sperano che non si tratti nulla di serio. Pjanic aveva già accusato un affaticamento muscolare durante la gara con la Lazio ed era stato sostituito nel secondo tempo. Inevitabile che ci sia preoccupazione in vista della ripresa del campionato e soprattutto dell'inizio della Champions League, il 19 settembre a Valencia.