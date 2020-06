Juventus, Aouar sempre nel mirino: il Lione chiede 50 milioni di euro

Houssem Aouar, centrocampista francese classe 1998 del Lione, è sempre più un obiettivo di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe seguito anche da Real Madrid e Manchester City, con il Lione che, dal canto suo, non avrebbe preclusioni per la cessione del cartellino, a patto che vengano versati 50 milioni di euro nelle proprie casse. A parità di offerta sceglierà Aouar, che sembrerebbe interessato a provare un'esperienza in Italia.