Juventus, aria di rinnovo per Matuidi: Sarri si tiene stretto il francese

La scorsa estate, di fronte alla possibilità di cambiare aria, ha risposto con un secco “no, grazie”. Il suo legame con la maglia bianconera si è rinsaldato col tempo, e anche sotto la gestione Sarri – lontano da ogni pronostico – Blaise Matuidi è diventato fondamentale per la squadra. “Non ho mai avuto alcun pregiudizio nei suoi confronti” ha tenuto a precisare non molto tempo fa il tecnico della Juventus. Ma non si può certo nascondere come nella passata sessione di calciomercato sembrasse in cima alla lista dei partenti.

Adesso, il centrocampista francese, non solo è un importante punto di riferimento nella fase di costruzione sarriana, ma si candida fortemente a esserlo per molto tempo ancora. I rapporti tra la Juve e il suo agente, Mino Raiola, sono più che buoni, da sempre. La sensazione è che presto si possa giungere alla stretta di mano per andare avanti insieme e allontanare la data di scadenza del contratto, ormai prossima. Altro che cessione, insomma. Maurizio Sarri si tiene stretto Blaise Matuidi, con un futuro preannunciato a tinte bianconere.