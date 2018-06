Juventus, arriverà il rinnovo di Pinsoglio

© foto di Federico Gaetano

La Juve ha chiuso la pratica portiere: dopo l’acquisto di Mattia Perin, che sarà il numero due, è pronto il rinnovo di contratto per Carlo Pinsoglio, già terzo portiere nella scorsa stagione. Firmerà per un altro anno. Pinsoglio si è guadagnato la stima di Massimiliano Allegri (che l’ha fatto esordire in Serie A nell’ultima partita di campionato) e dei compagni e pure la riconferma, aiutato dal fatto che è cresciuto nel vivaio della Juventus, riporta La Gazzetta dello Sport.