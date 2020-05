Juventus, Arthur accerchiato per il sì ma Paratici valuta alcune alternative

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista del Barcellona Arthur è più aperto all'idea di trasferirsi nella Juventus rispetto alle scorse settimane ma ancora non si è convinto a dire sì. Oltre all'opera di convincimento da parte di Paratici che va avanti da giorni, ora anche il pressing dei dirigenti catalani, con in testa il presidente Bartomeu, si è fatto via via più forte. La voglia da parte del club catalano di chiudere l'intesa per lo scambio con Pjanic e De Sciglio e tanta e proprio grazie a questa volontà in casa Juve si respira un certo ottimismo. Il ds bianconero però lavora anche alle potenziali alternative nel caso in cui l'affare non dovesse concludersi: una porta al PSG e a Leandro Paredes e una porta al Chelsea dove gioca un pallino di Sarri come Jorginho.