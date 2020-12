Juventus, Arthur: "Cristiano? E' un tipo fantastico. Mi dice anche cosa mangiare"

Arthur, centrocampista della Juventus arrivato la scorsa estate dal Barcellona, è tornato a parlare della vittoria sui catalani nell’ultima tornata di Champions League e non solo dalle colonne del quotidiano Marca. L’attuale numero 5 bianconero ha parlato anche dell’arrivo nello spogliatoio del club campione d’Italia e del suo rapporto con Cristiano Ronaldo: “Il mio adattamento sta andando molto bene. A Torino ho trovato uno spogliatoio con grande qualità ed esperienza. Mi hanno accolto bene e sono felice. Così come quando sono arrivato a Barcellona anche alla Juve mi sono trovato ad avere davanti calciatori che prima avevo visto solo alla PlayStation come Cristiano, Buffon, Bonucci o Chiellini”.

Sul suo rapporto con CR7 poi spiega: “E’ un tipo ‘de puta madre’. Da quando sono arrivato mi ha aiutato molto anche perché parliamo la stessa lingua. Mi è sempre stato vicino, mi ha aiutato in tutto quello che non capivo. Anche nel cibo spiegandomi cosa era meglio che mangiare e cosa invece era meglio evitare. Si prende cura degli altri e cerca sempre di dare il suo contributo. Sono stato molto fortunato ad incontrarlo, così come tutto il resto dello spogliatoio”.