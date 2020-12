Juventus, Arthur e l'addio al Barça: "Ho la mia idea e loro pensano di aver agito nel modo giusto"

Arthur, centrocampista della Juventus arrivato la scorsa estate dal Barcellona, è tornato a parlare della vittoria sui catalani nell’ultima tornata di Champions League e non solo dalle colonne del quotidiano Marca. Sul tema del suo addio al club catalano l’attuale numero 5 bianconero ha spiegato: “C’è stato più rumore di quanto avrei voluto. Un volta saputo che stavo per andarmene ho voluto fare tutto per bene perché il Barcellona mi ha dato tanto È stato il club che mi ha aperto le porte dell'Europa, un sogno che avevo sin da bambino. Un club con una grande storia e con una grande storia di calciatori brasiliani. Sulla decisione di separarsi ho la mia versione, la mia storia e mi sarebbe piaciuto che qualcosa fosse andata in modo diverso. Sicuramente crederanno di aver fatto le cose nel modo giusto, ma adesso è finita. Ora sono in un grande club con il quale posso raggiungere traguardi importanti”.