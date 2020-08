Juventus, Arthur non andrà a Lisbona col Barça. Nel weekend altro incontro coi vertici del club

vedi letture

Il quotidiano spagnolo Sport fa il punto sulla situazione di Arthur al Barcellona dopo l'incontro delle scorse ore fra il giocatore promesso sposo della Juventus e Eric Abidal. Secondo la fonte, Arthur non partirà con la squadra per Lisbona e difficilmente potrà tornare in gruppo prima del suo approdo in bianconero. Salvo sorprese, il prossimo fine settimana (comunque dopo la gara col Barcellona) il club blaugrana incontrerà gli avvocati del brasiliano per fare il punto della situazione e cercare una via d'uscita che possa far comodo a tutti.