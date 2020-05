Juventus, Arthur più vicino: il Barcellona in pressing per convincerlo a dire sì

Sembra avvicinarsi il sì di Arthur alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport sono stati fatti passi avanti decisivi per lo scambio con il Barcellona che prevede la partenza di Pjanic. La valutazione di entrambi è intorno ai 50 milioni di euro e anche se il brasiliano non ha ancora dato l'ok definitivo il Barça è in pressing per convincerlo.