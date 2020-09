Juventus, Arthur: "Suarez sarebbe un valore aggiunto per noi. È un gradissimo giocatore"

Il centrocampista brasiliano Arthur, oggi presentato come nuovo acquisto della Juventus, ha parlato così degli obiettivi da centrare con la Juventus e di quanto i bianconeri hanno investito su di lui: "La mia valutazione è una questione spinosa, questi sono i numeri che giocano nel calcio ma non mi fosso sui numeri, la Juve ha deciso di investire tanto su di me, sento un entusiasmo incredibile nel poter lavorare con questa squadra, cercherò di onorare gli impegni presi. Pirlo come modello? Ovviamente lo conoscevo, tutti quelli che hanno interesse per il calcio conoscono il Pirlo calciatore, è un privilegio poter lavorare con lui. So che devo imparare molto su come muovermi con la squadra".

L'eventuale arrivo dell'ex compagno Suarez: "Non so quale sia la sua situazione, i dirigenti sicuramente lo sanno meglio di me: se dovessi avere la possibilità di giocare con lui sono certo darebbe un valore aggiunto alla Juve, è un grandissimo giocatore, ma non ho avuto la possibilità di approfondire questo tema".