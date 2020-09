Juventus, Arthur: "Un sogno poter giocare con CR7. E che privilegio essere allenato da Pirlo"

Arthur, nuovo centrocampista della Juventus, si presenta in conferenza stampa come nuovo rinforzo della Vecchia Signora. Queste le sue parole sui principali temi legati ai bianconeri e al suo approdo in Italia: "Cristiano Ronaldo è un fuoriclasse, è la realizzazione di un sogno giocare con lui, ho tanto tanto entusiasmo. Il progetto della Juve è importante, sono davvero felice per l'accoglienza, la Juve è una squadra importantissima, un club unico. Pirlo? Non ho ancora parlato nel dettaglio con Pirlo, lui è un ex calciatore e ha giocato come pochi, è un privilegio essere allenato da uno come lui".