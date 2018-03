Juventus, Asamoah potrebbe restare e fare da chioccia a Spinazzola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è definito, non ancora, l'affare tra Inter e Kwadwo Asamoah, stando a quanto riferisce Tuttosport. Il ghanese è tentato dall'offerta nerazzurra, così come dalla corte della Roma, ma le ultime parole al miele spese nei confronti della Signora fanno riflettere e il quotidiano torinese ipotizza anche una clamorosa permanenza a Torino. Ancora una volta nel ruolo di riserva, stavolta di Spinazzola, a cui sarebbe certamente utile una chioccia alla prima vera esperienza in un top club.