Juventus, Asamoah spinge per il Galatasaray. Bianconeri dubbiosi

Non solo il difensore centrale. La Juventus sta valutando anche un innesto per la fascia, ancor più indispensabile in caso di addio di Kwadwo Asamoah: il ghanese - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sta spingendo per andare al Galatasaray, la Juventus lo aveva dichiarato incedibile e non vorrebbe lasciarlo partire, ma lui non molla. Così come i bianconeri non mollano i baby Salcedo e Pellegri del Genoa, seguiti anche dal Milan.