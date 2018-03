Juventus, Asamoah: "Vogliamo lo Scudetto, il nostro obiettivo è vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della gara contro il Milan, il giocatore della Juventus Asamoah ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Sappiamo che è una gara sempre difficile contro una squadra che in questo momento sta bene, ma il nostro obiettivo è vincere per andare sempre avanti, vogliamo questo Scudetto, dobbiamo fare una partita tosta questa sera. Bonucci? E' bello giocare contro di lui, c'è tanta emozione per il suo ritorno qui dopo tanti anni giocati in una grande squadra, noi cercheremo di fare una grande partita. Futuro? Pensiamo a questa partita, poi penseremo al resto".