Juventus, ascolta il ct degli Stati Uniti: "I tifosi si innamoreranno di McKennie"

Il commissario tecnico degli Stati Uniti Gregg Berhalter ha parlato ai taccuini di Tuttosport del neo acquisto della Juventus Weston McKennie: "Se mi stupisce? No, perché Weston ha grandissime potenzialità, è ambizioso e il fatto che lo abbia preso un club mondiale come la Juventus lo conferma. Sono contento per Weston e fidatevi di me: McKennie stupirà i tifosi juventini, che sicuramente si innamoreranno di luiI. Pirlo? A New York abbiamo parlato un paio di volte dopo le partite. E' un grande professionista. Non mi fa strano vederlo come allenatore della Juventus perché sappiamo tutti quanto fosse un regista fantastico. Da un punto di vista puramente tecnico, lui e Beckham sono stati tra i migliori degli ultimi anni. Pirlo è stato una star da giocatore e sono convinto che lo sarà anche da allenatore".