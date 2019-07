© foto di Imago/Image Sport

In attesa che si sblocchi la trattativa che possa portare Matthijs de Ligt alla Juventus, l'Ajax cerca di non farsi trovare impreparato e lavora al sostituto, individuato in Edson Alvarez. Messicano, classe 1997, gioca nell'América di Città del Messico e vanta già 22 presenze con la nazionale messicana. Intanto per il capitano dei lancieri ballano ancora 10 milioni con gli olandesi che chiedono 75 milioni di euro e la Juve che ha offerto 55 milioni più 10 di bonus.