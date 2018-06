Juventus, assalto a Chiesa. Mandragora accetterebbe la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus punta forte su Federico Chiesa. I bianconeri sono pronti alla maxi offerta per l'esterno offensivo della Fiorentina per ricomporre la coppia viola con Federico Bernardeschi. Pjaca potrebbe venire inserito nell'affare, nonostante le smentite di rito, mentre Mandragora vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Firenze (non così Cagliari o altri club di dimensione inferiore), riporta Tuttosport. Valutazione ovviamente alta, oltre i 60 milioni.