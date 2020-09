Juventus, assalto a Chiesa: prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto: 60 mln totali

La Juventus tenta il colpo Federico Chiesa nell'ultima settimana di mercato, cercando la formula giusta per convincere la Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Repubblica il club bianconero potrebbe proporre un prestito biennale oneroso da 10 milioni di euro a stagione e obbligo di riscatto fissato a 40. Una cifra totale di 60 milioni dunque, molto simile a quella che la società di Commisso vorrebbe incassare. In tutto questo i viola hanno comunque dubbi sulle modalità di pagamento, visto che vorrebbero liquidità subito da poter investire sul mercato in entrata. Inoltre, per definire l'operazione con queste modalità, il giocatore dovrebbe rinnovare il suo contratto visto che attualmente la scadenza è fissata nel 2022.