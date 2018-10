Juventus, assalto a Pogba: due vie possibili per il ritorno del Polpo

© foto di Imago/Image Sport

Tuttosport insiste: la Juventus fa sul serio per Paul Pogba. I bianconeri sono in pressing e a gennaio lanceranno l'assalto al centrocampista del Manchester United. Due, le vie possibili: prestito con obbligo di riscatto a giugno oppure immediato acquisto a titolo definitivo, ma col grosso della spesa posticipato all'estate (minimo 70 milioni di euro). L'ennesima apertura al ritorno del 'Polpo', intanto, è arrivata ieri dal vicepresidente bianconero Pavel Nedved: "Pochi al mondo come Paul". E il ritorno alla Juve del talento francese diventa così, giorno dopo giorno, una possibilità sempre più concreta.