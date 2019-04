Juventus, assalto allo Scudetto: la probabile formazione con la Fiorentina

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà la migliore formazione della Juventus, stando alle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ad affrontare la Fiorentina in quello che potrebbe essere il match decisivo per raggiungere l'ottavo Scudetto consecutivo. Gli ultimi dubbi saranno sciolti nel corso della seduta d'allenamento pomeridiana. Probabile formazione: Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Rugani; Cuadrado, Emre Can, Pjanic, Bentancur, Spinazzola; Ronaldo, Kean.