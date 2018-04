Juventus, assalto Atletico su Dybala: pronti i 110 milioni di Griezmann

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La permanenza di Paulo Dybala a Torino è tutt'altro che scontata: stando a quanto riferisce la redazione di Sportmediaset, l'Atletico Madrid continua a spingere per avere la Joya in estate. A dir la verità ad oggi i colchoneros non hanno iniziato una vera e propria trattativa con la Juve e non vorrebbero spingersi oltre i 110 milioni di euro. Si tratta dell'ammontare della clausola che il 1 luglio il Barcellona verserà per aggiudicarsi Griezmann. Marotta da par suo vorrebbe anche qualche contropartita tecnica, ad esempio quel Stefan Savic che Allegri apprezza da tempo. Non è escluso tuttavia che sul giocatore si scateni una vera e propria asta, visto che anche Tottenham e Liverpool ne stanno studiando l'evoluzione.