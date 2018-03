Juventus-Atalanta, 1-0 all'intervallo: decide Gonzalo Higuain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

1-0 all'intervallo tra Juventus e Atalanta nel recupero della ventiseiesima giornata rimandata per il maltempo lo scorso 11 marzo. A decidere la sfida, al momento, è Gonzalo Higuain che ha battuto Berisha in contropiede servito da Douglas Costa. Meglio i bianconeri nella prima frazione con Buffon che non ha corso nessun pericolo.